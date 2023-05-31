«Газпром» установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай

«30 мая заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» вновь превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил все запрошенные объемы и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай», — говорится в Telegram-канале.