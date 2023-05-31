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Стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию

Стало известно о возможном возвращении спортивного бренда одежды и обуви Adidas в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию
© lenta.ru

Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов рассказал, что на данный момент переговоры о возобновлении работы магазинов марки не ведутся. В то же время он отметил, что возвращение компании на российский рынок возможно.

«Возможно, это мощные игроки, мощные бренды. Обращаю внимание, мы никого не выгоняли. Более того, со множеством иностранных компаний у нас налажена достаточно хорошая коммуникация. И мы всем сообщали, что готовы оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции с целью сохранения деятельности на потребительском рынке», — заявил он.

При этом Евтухов пояснил, что компаниям, которые захотят вернуться, будет непросто заново открывать свои магазины, поскольку опустевшие арендные площади быстро заполняются новыми брендами.

«Вообще, уход иностранных компаний — это отличная возможность нашим производителям и продавцам занять их место. Мы наблюдаем, как эта тенденция набирает обороты. И это, конечно, не может не радовать», — заключил он.

Ранее стало известно о планах Adidas продать подразделение в России. Один из собеседников отметил, что таким образом компания может перезапустить около 100 наиболее розничных магазинов в стране. Уточняется, что российская структура Adidas пока пытается сохранить деятельность.

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