Стало известно о возможном возвращении Adidas в Россию

«Возможно, это мощные игроки, мощные бренды. Обращаю внимание, мы никого не выгоняли. Более того, со множеством иностранных компаний у нас налажена достаточно хорошая коммуникация. И мы всем сообщали, что готовы оказывать необходимое содействие в пределах своей компетенции с целью сохранения деятельности на потребительском рынке», — заявил он.