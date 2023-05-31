Маск провел встречу с министром коммерции КНР
Американский миллиардер и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск провёл переговоры с главой министерства коммерции КНР Ваном Вэньтао. Об этом сообщает РИА «Новости».
Встреча прошла в Пекине. Во время переговоров были подняты вопросы китайско-американского сотрудничества в области экономики, а также перспективы компании Tesla в Китае.
«Стороны провели обширный и углубленный обмен мнениями по таким вопросам, как китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество и развитие Tesla в Китае», – сообщили в министерстве коммерции Китая.
Сам Ван Вэньтао при этом заявил, что экономики Китая и США являются глубоко интегрированными, поэтому страны должны взаимно укреплять экономическое и торговое сотрудничество, основываясь на принципах взаимного уважения и мирного сосуществования. Китайский министр также процитировал слова председателя КНР Си Цзиньпина о том, что планета достаточно велика, чтобы на ней поместилось развитие как Китая, так и США. В свою очередь, Маск высоко оценил потенциал Китая, а также выразил готовность развивать сотрудничество с этой страной.
Ранее Илон Маск также провёл встречу с министром иностранных дел КНР.