Глава Wildberries об идее допрегулирования маркетплейсов
Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти России отложить госрегулирование торговли в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».
По её словам, в ближайшее время Wildberries ждёт изменение стратегии внешних коммуникаций – Бакальчук обещала, что компания станет более открытой.
«Мы очень хорошо понимаем, что возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так», – заявила она во время форума «Неделя российского ритейла 2023».
Бакальчук также добавила, что сейчас происходит формирование новой «платформенной» экономики.
«Мы все вместе стараемся сделать так, чтобы она выстраивалась правильно, прозрачно, с понятными принципами. Мы за саморегулирование и готовы утроить наши усилия, чтобы это все сделать успешным», – рассказала она.
При этом глава Wildberries подчеркнула, что видит своей главной задачей повышение открытости площадки.
Говоря о своей компании, она добавила, что видит основной задачей повышение открытости Wildberries.
Ранее Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает введения госрегулирования для интернет-торговли.