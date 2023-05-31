Глава Wildberries об идее допрегулирования маркетплейсов

«Мы очень хорошо понимаем, что возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так», – заявила она во время форума «Неделя российского ритейла 2023».