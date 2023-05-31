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Глава Wildberries об идее допрегулирования маркетплейсов

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук призвала власти России отложить госрегулирование торговли в интернете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава Wildberries об идее допрегулирования маркетплейсов
© РИА Новости

По её словам, в ближайшее время Wildberries ждёт изменение стратегии внешних коммуникаций – Бакальчук обещала, что компания станет более открытой.

«Мы очень хорошо понимаем, что возникают все чаще тезисы по поводу регулирования отрасли. Но просим действительно отложить эту историю, потому что я скажу такую расхожую фразу: там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост. Это на самом деле так», – заявила она во время форума «Неделя российского ритейла 2023».

Бакальчук также добавила, что сейчас происходит формирование новой «платформенной» экономики.

«Мы все вместе стараемся сделать так, чтобы она выстраивалась правильно, прозрачно, с понятными принципами. Мы за саморегулирование и готовы утроить наши усилия, чтобы это все сделать успешным», – рассказала она.

При этом глава Wildberries подчеркнула, что видит своей главной задачей повышение открытости площадки.

Говоря о своей компании, она добавила, что видит основной задачей повышение открытости Wildberries.

Ранее Статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не исключает введения госрегулирования для интернет-торговли.

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