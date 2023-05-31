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«Росатом» полностью выполнил поставки урановой продукции за рубеж

Госкорпорация «Росатом» в 2022 году полностью выполнила поставки урановой продукции за рубеж. Об этом говорится в годовом отчете «Атомэнергопрома» за прошлый год.

«Росатом» полностью выполнил поставки урановой продукции за рубеж
© РИА Новости

В документе уточняется, что в 2022 году урановую продукцию получили 43 заказчика из 15 стран.

«Портфель заказов урановой продукции на десятилетний период на 31 декабря прошлого года сохранился на уровне предыдущих лет. Заключено 15 новых сделок на поставку урановой продукции, включая дополнения к действующим контрактам, с 11 заказчиками из восьми стран», — отмечается в отчете.

Также в документе указали, что по итогам 2022 года было добыто около 4,5 тысячи тонн урана.

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