В США зафиксирован крупнейший за 39 лет отток депозитов из банков

Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов. Об этом США.

Крупнейший за 39 лет отток средств произошел на фоне банкротств крупных финансовых учреждений страны. В FDIC отметили, что сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов, превышающих 250 тысяч долларов. Уточняется, что общий объем депозитов сократился на 472 миллиарда долларов, что составляет рекордные 2,5 процента.

В то же время FDIC сообщили, что прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Кроме того, отток депозитов был компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале текущего года выросло на 14,4 процентов.