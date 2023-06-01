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В США зафиксирован крупнейший за 39 лет отток депозитов из банков

Американские банки в первом квартале 2023 года столкнулись с крупнейшим с 1984 года оттоком депозитов. Об этом США.

В США зафиксирован крупнейший за 39 лет отток депозитов из банков
© Reuters

Крупнейший за 39 лет отток средств произошел на фоне банкротств крупных финансовых учреждений страны. В FDIC отметили, что сокращение произошло в основном за счет незастрахованных вкладов, превышающих 250 тысяч долларов. Уточняется, что общий объем депозитов сократился на 472 миллиарда долларов, что составляет рекордные 2,5 процента.

В то же время FDIC сообщили, что прибыль в целом по банковской сфере осталась на прежнем уровне. Кроме того, отток депозитов был компенсирован увеличением оптового финансирования, которое в первом квартале текущего года выросло на 14,4 процентов.

Ранее бывший вице-президент финансовой корпорации Lehman Brothers Лоуренс Макдональд заявил, что если власти США не решат проблему оттока вкладов в размере более 250 тысяч долларов, обанкротиться могут еще 50 американских банков. Региональные банки потеряют «сотни миллиардов долларов», эти средства уйдут крупным банкам, а затем и в казначейские облигации.

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