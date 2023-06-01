Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире

Он обошёл владельца Louis Vuitton Бернара Арно. Состояние американского бизнесмена с начала года выросло на 55,3 млрд долларов, в основном благодаря росту акций Tesla. Ценные бумаги LVMH с апреля упали на 10%.

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние основателя SpaceX составляет 192 млрд долларов, французского предпринимателя — 187 млрд долларов.

При этом в рейтинге Forbes Арно остаётся самым богатым человеком планеты, а у Маска — второе место.