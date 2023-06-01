$80.99+0.3186.50-0.01

Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире

Он обошёл владельца Louis Vuitton Бернара Арно. Состояние американского бизнесмена с начала года выросло на 55,3 млрд долларов, в основном благодаря росту акций Tesla. Ценные бумаги LVMH с апреля упали на 10%.

Илон Маск снова стал богатейшим человеком в мире
© ТАСС

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index, состояние основателя SpaceX составляет 192 млрд долларов, французского предпринимателя — 187 млрд долларов.

При этом в рейтинге Forbes Арно остаётся самым богатым человеком планеты, а у Маска — второе место.

LVMH принадлежат такие люксовые бренды, как Louis Vuitton, Moёt & Chandon, Christian Dior, Fendi, Givenchy и другие.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий