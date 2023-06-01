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Гендиректор Wildberries высказалась об отмене платного возврата товаров

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о планах компании сохранить платный возврат товаров. В кулуарах форума «Неделя российского ретейла - 2023» она подчеркнула, что благодаря данной функции компания соблюдает баланс интересов покупателей и продавцов, передает ТАСС.

Гендиректор Wildberries высказалась об отмене платного возврата товаров
© globallookpress.com

Он нарушится при отмене платного возврата, уточнила глава маркетплейса. Приоритет фирмы - соблюдение интересов всех сторон, добавила она.

По словам Бакальчук, «с одной стороны, клиент может заказывать много из-за того, что не всегда угадывает свой размер». С другой стороны, необходимо учитывать и интересы продавцов платформы, «которые страдают из-за многочисленных примерок и перевозок своего товара», отметила генеральный директор.

Ранее Бакальчук призвала власти России отложить госрегулирование торговли в интернете. По ее словам, в ближайшее время Wildberries ждет изменение стратегии внешних коммуникаций. Она пообещала, что компания станет более открытой.

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