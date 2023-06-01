Глава Nvidia планирует посетить Китай

Глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг намерен посетить материковый Китай и встретиться с руководством китайских технологических компаний. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в планах бизнесмена значатся встречи с главой телекоммуникационного холдинга Tencent и гендиректором компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok. Он также намерен поговорить с представителями компании Xiaomi, а также производителей электромобилей Li Auto и BYD Auto.

Планируемый визит Хуанга, предположительно, связан со стремлением представителей крупного американского бизнеса сохранить китайский рынок, оказавшийся под угрозой из-за растущего экономического противостояния Вашингтона и Пекина, отмечает агентство.