Глава Nvidia планирует посетить Китай

Bloomberg сообщил о намерении главы Nvidia посетить Китай
Глава американской компании Nvidia Дженсен Хуанг намерен посетить материковый Китай и встретиться с руководством китайских технологических компаний. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По их данным, в планах бизнесмена значатся встречи с главой телекоммуникационного холдинга Tencent и гендиректором компании ByteDance, владеющей соцсетью TikTok. Он также намерен поговорить с представителями компании Xiaomi, а также производителей электромобилей Li Auto и BYD Auto.
Планируемый визит Хуанга, предположительно, связан со стремлением представителей крупного американского бизнеса сохранить китайский рынок, оказавшийся под угрозой из-за растущего экономического противостояния Вашингтона и Пекина, отмечает агентство.
24 мая Хуанг заявил в интервью газете Financial Times, что чиповые войны США с Китаем могут нанести "огромный ущерб" американским компаниям, это необходимо учитывать Вашингтону при введении дальнейших торговых ограничений против Пекина.