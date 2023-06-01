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«МегаФон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»

«МегаФон» начал сотрудничество с финансовой платформой «Банки.ру» («Цифровые технологии»). Первый проект будет связан с доступом к финансовым предложениям.

«МегаФон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»
© Unsplash

Так, пользователи платформы из разных регионов России смогут оформить вклад или кредит онлайн, предоставив документы в ближайший салон «МегаФона». В пилотном проекте будут участвовать десять салонов, затем его распространят на всю розничную сеть «МегаФона».

«Развитая сеть салонов "МегаФона" превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Клиенту нужно зарегистрироваться на платформе «Банки.ру» и выбрать подходящее предложение. Система предложит адреса ближайших салонов связи, где пользователь сможет предоставить документы. Финальное решение банка клиент получает в смс.

«Проект с "МегаФоном" дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить "Банки.ру" документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.

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