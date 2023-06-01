«МегаФон» стал партнером финансовой платформы «Банки.ру»

«Проект с "МегаФоном" дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить "Банки.ру" документы почти в любом регионе России», — отметила директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы «Банки.ру» Кристина Хачикян.