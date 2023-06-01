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Wildberries ввел автоматический возврат денег за обратную доставку товаров с браком

Компания Wildberries внедрила автоматический возврат средств за обратную доставку бракованных товаров. Об этом пишет ТАСС.

Wildberries ввел автоматический возврат денег за обратную доставку товаров с браком
© globallookpress.com

Теперь покупателям не нужно обращаться в службу поддержки, чтобы оформить возврат. Чтобы вернуть средства, списанные за возврат, покупателю нужно вернуть бракованный товар менеджеру пункта выдачи или курьеру, указав при этом на дефект.

После того, как товар поступит на склад, где подтвердят наличие брака, стоимость обратной доставки будет автоматически возвращена на баланс в личном кабинете покупателя. Эти средства можно будет перевести на банковскую карту или использовать для покупок.

Ранее генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что компания не собирается отменять платный возврат товаров. По ее словам, эта функция позволяет соблюдать баланс интересов покупателей и продавцов.

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