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«Аэрофлот» поможет создать отечественное ПО для обслуживания самолетов

«Аэрофлот» и ООО «ИЦ ИАС» (Инженерный центр информационно-аналитических систем) разработают отечественное программное обеспечение для технического обслуживания самолетов. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

«Аэрофлот» поможет создать отечественное ПО для обслуживания самолетов
© globallookpress.com

Авиакомпания и ООО «ИЦ ИАС» решили сотрудничать для импортозамещения иностранного ПО AMOS, которое сейчас используется для поддержания летной годности, техобслуживания и ремонта лайнеров.

В проекте планируют применить модули ПО, разработанные в ООО «ИЦ ИАС». Эти модули, в частности, позволяют управлять процессами логистики компонентов и материалов, необходимых для ремонта и техобслуживания.

В «Аэрофлоте» заявили, что новое ПО полностью обеспечит потребности авиакомпаний, производителей самолетов и компании, проводящие техобслуживание.

Евросоюз с 27 февраля 2022 года ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие западные страны. РФ вела аналогичный запрет для авиаперевозчиков из западных стран.

Также санкции против РФ распространились на самолеты российских компаний.

Страны ввели ограничения в отношении страхования/перестрахования, лизинга, эксплуатации и технического обслуживания на рейсах в/из РФ, запретив продажи, передачу, поставки или экспорт самолетов и любых компонентов в Россию.

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