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Совладелицу Paolo Conte могут привлечь к субсидиарной ответственности

Татьяна Докукина, конкурсный управляющий ООО «Паоло Конте ритейл», подала в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании убытков в размере 331 млн руб. с совладелицы Paolo Conte Оксаны Ротарь и гендиректора компании Анатолия Логинова. Об этом пишет РБК.

Совладелицу Paolo Conte привлекут к субсидиарной ответственности
© Paolo Conte

В коллегии адвокатов «Регионсервис» предположили, что Докукиной удалось обнаружить новые убытки.

Вместе с тем, уточнили юристы, фактическое взыскание долгов будет осложнено рядом обстоятельств. В частности, в апреле 2022 года в отношении Оксаны Ротарь была введена процедура банкротства.

По данным телеканала, обувной бизнес семьи Ротарь активно развивался в 2001-2019 годах. Супругам принадлежали несколько компаний, которые занимались выпуском и реализацией обувной продукции.

В 2021 году, после смерти Андрея Ротаря, у его вдовы возникли финансовые проблемы, начались сложности с кредиторами и поставщиками. Это привело к закрытию части магазинов сети.

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