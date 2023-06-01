ГАЗ ищет нового технологического партнера
Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ищет себе нового технологического партнёра. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что новый партнёр займёт мощности, освободившиеся после ухода автоконцерна Volkswagen, который производил автомобили на предприятии ГАЗ. По словам Мантурова, в данный момент идут переговоры с четырьмя потенциальными партнёрами.
«Да, в поисках. Они называли 4 (претендента – прим. ред.).», – рассказал он.
Мантуров добавил, что новое партнёрство будет организовано в другом формате, а не как это было с Volkswagen – компания ищет партнёра для совместного производства.
«Нет, это будет с российским партнером, и мы уже говорили об этом. Контрольный партнёр должен быть российским», – уточнил он.
Ранее автозаводы России призвали давать им деньги от продажи иномарок.