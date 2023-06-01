ГАЗ ищет нового технологического партнера

Вице-премьер – глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) ищет себе нового технологического партнёра. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Уточняется, что новый партнёр займёт мощности, освободившиеся после ухода автоконцерна Volkswagen, который производил автомобили на предприятии ГАЗ. По словам Мантурова, в данный момент идут переговоры с четырьмя потенциальными партнёрами.

«Да, в поисках. Они называли 4 (претендента – прим. ред.).», – рассказал он.

Мантуров добавил, что новое партнёрство будет организовано в другом формате, а не как это было с Volkswagen – компания ищет партнёра для совместного производства.

«Нет, это будет с российским партнером, и мы уже говорили об этом. Контрольный партнёр должен быть российским», – уточнил он.