Российские рыбаки пригрозили ростом цен на минтай

К настоящему времени российские рыбопромышленные компании исчерпали действующие лимиты по субсидиям на перевозку рыбы с Дальнего Востока в центр страны. Если власти не предоставят новую помощь перевозчикам, цены на рыбу на внутреннем рынке могут вырасти, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее письмо главы Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексея Буглака вице-премьеру Виктории Абрамченко и отраслевые компании.

Речь идет о программе субсидирования железнодорожных перевозок мороженого минтая и филе. Российские власти запустили ее в 2021 году, одной из основных причин стали логистические трудности при доставке рыбы в Китай на фоне пандемийных ограничений. Однако в настоящее время руководство Министерства сельского хозяйства (Минсельхоза) РФ приостановило действие данной программы из-за исчерпания лимитов по субсидиям, уточняется в статье.

«Перевозка минтая с Дальнего Востока в центр стоит в среднем 20 руб. за 1 кг — 20–25% отпускной цены на мороженый минтай, поэтому субсидирование тарифа в 6 руб. за 1 кг положительно сказывается на стоимости рыбы на внутреннем рынке. Но Минсельхоз приостановил согласование заявок на перевозку в связи с исчерпанием лимитов <....> Увеличение стоимости перевозки минтая повлияет на конечную цену на рыбу, что может привести к снижению спроса», — заключается в материале.