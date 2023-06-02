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«Вкусвилл» выходит на новый рынок

Российская розничная сеть супермаркетов «Вкусвилл» решила выйти на рынок Казахстана. В минувшем месяце она зарегистрировала домен kz-vkusvill.ru. На сайте можно увидеть каталог товаров ретейлера для оптового заказа в республику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на базу «СПАРК-Интерфакс».

«Вкусвилл» выходит на новый рынок
© globallookpress.com

Информация о запуске нового проекта была подтверждена самой компанией. Во «Вкусвилле» отметили, что через сайт будут приниматься заявки от потенциальных партнеров для поставок продукции в Казахстан.

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Подчеркивается, что компания теперь сотрудничает с несколькими локальными партнерами в стране. Поставки осуществляют через дистрибутора Brandpoint.

Речь идет о товарах со сроком хранения более 30 дней, говорится в публикации. Продукция от «Вкусвилла» уже представлена на АЗС Q-Store, в кинотеатрах сети «Кинопарк» и на маркетплейсе Megapit.

Сеть также анонсировала появление продукции ретейлера в магазинах продуктовых сетей «Юбилейный» и Green Bean.

Эксперты говорят, что в настоящее время многие российские фирмы рассматривают возможности для вывода бизнеса в соседние государства. Но они предупреждают о том, что рынок ретейла Казахстана отстает от российского на 12–15 лет.

В «Infoline-Аналитики» считают, что россияне, переехавшие в республику в 2022 году в связи с мобилизацией, станут главными покупателями продукции «Вкусвилла» там.

Ранее «Известия» сообщили, что «ВкусВилл» откроет магазины в Дубае. Отмечалось, что планы компаний касаются текущего года.

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