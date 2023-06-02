В Госдуме ответили на просьбу Бакальчук по регулированию маркетплейсов

Зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что просьбу отложить госрегулирование отрасли электронной торговли можно воспринимать как признание «в работе по серым схемам».

С такой инициативой выступила ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. По ее словам, «там, где появляется госрегулирование, там прекращается рост».

Кирьянов прокомментировал данное заявление.

«Если это говорит любой человек, который сегодня является руководителем или собственником так называемого маркетплейса, то он должен понимать, что это практически признание в работе по серым схемам», - подчеркнул он.

Кирьянов, в свою очередь, выступил за установление контроля в сфере интернет-торговли, в том числе в целях защиты прав работников маркетплейсов.

По его словам, в настоящее время интернет-торговля «растет по экспоненте». Однако, как отметил собеседник, это не означает, что власти должны допускать расти этому процессу в серых и черных зонах.

Кроме того, Кирьянов подчеркнул, что требования к маркетплейсам должны устанавливать, а права трудящихся в этих маркетплейсах защищать. Он призвал определить вышеуказанные пункты законодательно.