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Немецкий онлайн-ритейлер Otto продал все свои активы в России

Немецкий онлайн-ритейлер Otto продал все свои активы в России, к которым относились два складских комплекса площадью 47 тысяч квадратных метров в Тверской области, компании Multicold, написала газета "Коммерсант".

Немецкий онлайн-ритейлер Otto продал все активы в России
© РИА Новости

Как уточняется в статье, гендиректором ООО "Бизнес Сервис", на балансе которого находится один из складов, в мае стал топ-менеджер Multicold Алексей Митрохин. В компании подтвердили изданию факт сделки.

Рыночная стоимость объектов по оценке экспертов рынка недвижимости составляет 2,3 миллиарда рублей, при этом новый владелец мог приобрести их с дисконтом до 50%, что стало обычной практикой в сделках с активами уходящих иностранных компаний, уточняется в материале.

Кроме того, как сообщили изданию эксперты, бывшие склады Otto на момент сделки не были заполнены арендаторами. Однако после покупки Multicold сдал 7 тысяч квадратных метров в одном из комплексов интернет-ритейлеру Ozon.

Немецкий онлайн-ритейлер Otto Group работал в России с 1990 года. Компания развивала бренды Otto, Bonprix и Quelle Russia. В 2018 году группа закрыла российские онлайн-магазины Quelle и Otto. В июле 2022 года из-за геополитической ситуации Otto Group закрыла и Bonprix, полностью покинув российский рынок.

Multicold — сеть мультитемпературных распределительных центров, структура российского девелопера RAM Group. Общая площадь складов Multicold в московском регионе, по данным сайта компании, — 185 тысяч квадратных метров.

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