«Газпром» остановит прокачку газа через «Турецкий поток»

«Газпром» приостановит прокачку по обеим ниткам газопровода «Турецкий поток». Транспортировка не будет осуществляться в течение недели, сообщает пресс-служба компании.

Временная остановка поставок связана с плановым ежегодным техобслуживанием газопровода. Его будут проводить с 5 по 12 июня.

«Турецкий поток» — экспортный газопровод через Черное море. Его проектная мощность составляет 31,5 миллиарда кубометров газа в год. С его помощью осуществляются поставки в Турцию и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Остановка прокачки через Турцию сократит поставки в страны ЕС минимум в два раза.

В октябре 2022 года президент России Владимир Путин предложил прокачивать через регион Черного моря утраченный объем транзита газа по «Северным потокам». Для этого он призвал построить в Турции хаб для поставок в Европу через «Турецкий поток».