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Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию

Авиакомпания Red Wings отложила на две недели запуск прямых рейсов в Грузию. Как сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале, первый полет состоится 15 июня.

Red Wings отложила запуск прямых рейсов в Грузию
© globallookpress.com

Согласно расписанию, рейсы Сочи — Тбилиси — Сочи начнутся 15 июня. Их будут выполнять дважды в неделю: по вторникам и по четвергам. С 16 июня самолеты начнут летать по маршруту Москва— Кутаиси. По этому направлению запланированы три рейса в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

В АТОР отметили, что пока билеты по этим рейсам не продаются.

Напомним, что 15 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, а также ввел безвизовый режим для грузинских граждан. Это вызвало волну протестов грузинской оппозиции. Глава государства Саломе Зурабишвили даже объявила бойкот Georgian Airways из-за восстановления полетов в Москву.

Изначально Red Wings должна была начать полеты 2 июня. С чем связан перенос, в АТОР не уточнили.

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