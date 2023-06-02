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Швейцария готова к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики

Швейцарский национальный банк готов к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики с целью ослабления инфляционного давления. Об этом сообщил зампредседателя совета директоров регулятора Мартин Глегель, передает «Прайм».

Швейцария готова к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики
© globallookpress.com

Он отметил, что в стране наблюдается все больше «признаков распространения инфляции на многие товары и услуги, не связанные с энергоносителями и проблемами в целях поставок».

На этом фоне банк выразил готовность ужесточить денежно-кредитную политику, что ослабить инфляционное давление.

Кроме того, по словам Глегеля, ЦБ также при необходимости будет проводить интервенции на валютном рынке.

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