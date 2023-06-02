Швейцария готова к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики
Швейцарский национальный банк готов к еще большему ужесточению денежно-кредитной политики с целью ослабления инфляционного давления. Об этом сообщил зампредседателя совета директоров регулятора Мартин Глегель, передает «Прайм».
Он отметил, что в стране наблюдается все больше «признаков распространения инфляции на многие товары и услуги, не связанные с энергоносителями и проблемами в целях поставок».
На этом фоне банк выразил готовность ужесточить денежно-кредитную политику, что ослабить инфляционное давление.
Кроме того, по словам Глегеля, ЦБ также при необходимости будет проводить интервенции на валютном рынке.