Nvidia повлияла на рост акций производителей полупроводников

Согласно финансовым данным компании S3 Partners, балансовые убытки коротких продавцов акций полупроводниковых компаний достигли 18 миллиардов долларов США. По данным Bloomberg, короткие продавцы теряют 0,92 доллара на каждый доллар, который они продают в полупроводниковых акциях.

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Данные показывают, что Nvidia является основной движущей силой роста акций полупроводниковых компаний в этом году. Благодаря буму генеративного ИИ акции Nvidia в этом году выросли на 170%, что также стоило продавцам коротких позиций 8,6 млрд долларов. За последние пять торговых дней цена акций Nvidia выросла на 31%, что вынудило трейдеров выкупить акции Nvidia в больших количествах.

В S3 Partners отметили, что в контексте роста цен на акции полупроводников, вызванного Nvidia, короткие продавцы должны выкупить большое количество акций, чтобы закрыть свои позиции, в том числе акции полупроводниковых компаний, таких как ON Semiconductor, Texas Instruments, ON Semiconductor и других.

При этом индекс PHLX Semiconductor Sector в этом году вырос на целых 39%, установив самое высокое значение за 16 месяцев.