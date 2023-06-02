На бывшей фабрике IKEA в Ленобласти перезапустили производство

Производитель пиломатериалов «Лузалес» перезапустил производство на бывшей фабрике IKEA в Тихвине Ленинградской области под новым брендом «Лузалес-Тихвин». Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Там отметили, что возобновление деятельности началось с выпуска новой продукции — кухонных столешниц из массива сосны. Первую их партию компания намерена поставить в составе кухонных комплектов в жилой дом с детским садом, построенным «Лузалес» в Сыктывкаре.