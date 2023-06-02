Panasonic построит третий завод по производству аккумуляторов в США

Генеральный директор Panasonic Energy вчера выступил с речью на ежегодном собрании по бизнес-стратегии компании и подтвердил, что Panasonic построит третий завод по производству аккумуляторов для электромобилей в Соединенных Штатах.

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В настоящее время Panasonic совместно с Tesla управляет Gigafactory по производству аккумуляторов в Неваде и строит второй Gigafactory в ДеСото, штат Канзас. Ранее Panasonic заявляла, что в этом году она потратит около 5 021 170 000 долларов США на инвестиции в оборудование, и более половины средств будет использовано для расширения завода в ДеСото, который, как ожидается, будет запущен в 2024 году.

В прошлом году появились новости о том, что Panasonic построит третий завод по производству аккумуляторов в Соединенных Штатах, и говорилось, что это место будет в Канзасе или Оклахоме. Однако, учитывая, что второй завод по производству аккумуляторов уже находится в Канзасе, ходят слухи, что в Оклахоме откроется третий.