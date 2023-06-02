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Водку Absolut начали продавать в бумажных бутылках

Водку Absolut в Великобритании начали продавать в бумажных бутылках. Решение выпускать продукцию в упаковке из целлюлозы международный производитель спиртного Pernod Ricard, которому принадлежит бренд, объясняет желанием спасти планету от глобального потепления и кризиса отходов, пишет ESG Today.

Водку Absolut начали продавать в бумажных бутылках
© lenta.ru

Новая бутылка объемом 500 миллилитров состоит на 57 процентов из бумаги с добавлением слоя пригодного для повторного использования пластика — ее можно перерабатывать как обычный бытовой отход, пояснили в компании.

Такую тару для водки Аbsolut помогла разработать датская компания Paboco, которая ранее создавала похожие решения для Coca-Cola, Procter & Gamble, Carlsberg и других производителей. Создатели материала утверждают, что экологичная бутылка в восемь раз меньше стеклянной, а с ее производство оставляет значительно меньший углеродный след.

«Это еще один шаг к нашему видению полностью биобутылки. Бумага приятна на ощупь, она красивая, оригинальная и легкая. Бутылка стала нашей отправной точкой», — заявила директор по упаковке Absolut Элин Фурелид.

Ранее ради спасения планеты изменились батончики Mars — их в тестовом режиме начали выпускать в бумажной упаковке. Компания инвестирует сотни миллионов фунтов стерлингов в создание альтернативных типов обертки, чтобы сократить использования первичных пластмасс на четверть, а также увеличить использование переработанного пластика в упаковке.

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