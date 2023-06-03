Глава российской IT-компании уехал в ОАЭ, не выплатив миллионные долги по зарплате

Предприниматель Вадим Назарет, глава и основатель российской компании «Назарет капитал», задолжал сотрудникам 58,5 млн рублей заработной платы. На фоне этого он отправился в ОАЭ, якобы с целью привлечь инвесторов для проекта, пишет CNews.

По данным портала, заработная плата не выплачивалась в период с января 2022 года по август 2022 года. В общей сложности, 44 сотрудника компании не получили 58,5 млн руб.

Екатерина Гурова, бывшая сотрудница «Назарет капитал», рассказала, что работала без зарплаты потому, что у компании был очень «привлекательный образ», она выглядела солидной и преуспевающей.