«Вкусно — и точка» создаст в России хаб по производству пищевого оборудования

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» планирует создать в России хаб по производству высокотехнологичного пищевого оборудования, заявил гендиректор сети Олег Пароев.

По его словам, кухни предприятия используют много импортного высокотехнологичного оборудования.

«Наша задача — поэтапно создать технологический производственный хаб на территории России, который сможет производить, сначала, может быть, менее сложные, а потом всё более сложные виды такого высокотехнологического оборудования», — цитирует РИА Новости Пароева.

Он отметил, что наработки в данном направлении уже имеются.