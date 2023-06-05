«Теоретически эта возможность сохраняется, но, во-первых, мы не держим этого в голове, поскольку развиваем независимый бизнес. Наша задача — работать сейчас без оглядки на то, что было при Макдоналдсе, или на то, что может быть или когда-нибудь может произойти», — приводит РИА Новости ответ Пароева на вопрос о гипотетическом возвращении Макдоналдса.