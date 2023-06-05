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«Вкусно — и точка» намерена начать производство хашбраунов

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» намерена запустить на фабрике по изготовлению картофеля фри производство картофельных оладушков — хашбраунов. Об этом в интервью РИА Новости рассказал генеральный директор ресторанов Олег Пароев.

«Вкусно — и точка» намерена начать производство хашбраунов
© globallookpress.com

По его словам, дорожная карта по строительству фабрики уже есть, как есть и четкое понимание того, что именно должно быть сделано.

«Нам до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран. По нашей оценке, потребление картофеля фри в России составляет порядка 250 тысяч тонн в год. Но только в наших ресторанах мы продаем порядка 70-75 тысяч тонн картофеля в год. При этом производство, нарезка и заморозка осуществляются на фабриках, общая емкость которых в настоящий момент не превышает 135 тысяч тонн в год в России», — пояснил он.

Он также отметил, что в России пока нет производства, на котором можно делать хашбрауны, и именно поэтому они пока не появились в меню «Вкусно – и точка».

«Два наших поставщика, которые работали с нами: один – в Польше, другой – в Германии, просто отказываются что-либо поставлять в Россию», - констатировал Пароев.

Ранее владелец «Вкусно — и точка» Александр Говор рассказал о планах компании открыть фабрику, на которой будут производить игрушки для детского набора «Кидз Комбо». Он является аналогом «Хэппи Мил» в McDonald's. Появление первых игрушек в детских наборах ожидается летом — в июле-августе.

Вместе с тем Говор сообщил об отсутствии в РФ предприятий, которые способны покрыть те объемы, которые необходимы российской сети.

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