«Вкусно — и точка» намерена начать производство хашбраунов

«Нам до сих пор приходится импортировать картофель фри из других стран. По нашей оценке, потребление картофеля фри в России составляет порядка 250 тысяч тонн в год. Но только в наших ресторанах мы продаем порядка 70-75 тысяч тонн картофеля в год. При этом производство, нарезка и заморозка осуществляются на фабриках, общая емкость которых в настоящий момент не превышает 135 тысяч тонн в год в России», — пояснил он.