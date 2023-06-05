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СМИ: Finnair лишилась своего преимущества после закрытия воздушного пространства РФ

Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair утратил уникальное географическое преимущество после того, как Россия закрыла для него и ряда других западных компаний воздушное пространство, пишет Kauppalehti.

СМИ: Finnair лишилась своего преимущества после закрытия воздушного пространства РФ
© CC BY 2.0 / Kevin Hackert

Автор статьи напомнил, что ранее авиакомпания осуществляла рейсы из Европы в Азию по самому короткому маршруту через Россию.

Утрата этого преимущества после закрытия воздушного пространства стала для перевозчика «настоящим потрясением», отметил обозреватель.

По данным аналитика, маршруты между аэропортом Хельсинки и азиатскими городами удлинились на 15-40%. Это, добавил он, сильно ударило по бюджету компании, ослабленному в период пандемии коронавируса.

Руководство Finnair утвердило новую стратегию развития компании с тем, чтобы спасти ее от банкротства, но эксперты сомневаются в ее успешности, резюмировал автор.

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