СМИ: Finnair лишилась своего преимущества после закрытия воздушного пространства РФ
Крупнейший финский авиаперевозчик Finnair утратил уникальное географическое преимущество после того, как Россия закрыла для него и ряда других западных компаний воздушное пространство, пишет Kauppalehti.
Автор статьи напомнил, что ранее авиакомпания осуществляла рейсы из Европы в Азию по самому короткому маршруту через Россию.
Утрата этого преимущества после закрытия воздушного пространства стала для перевозчика «настоящим потрясением», отметил обозреватель.
По данным аналитика, маршруты между аэропортом Хельсинки и азиатскими городами удлинились на 15-40%. Это, добавил он, сильно ударило по бюджету компании, ослабленному в период пандемии коронавируса.
Руководство Finnair утвердило новую стратегию развития компании с тем, чтобы спасти ее от банкротства, но эксперты сомневаются в ее успешности, резюмировал автор.