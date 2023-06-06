Новикомбанк купил часть кредитного портфеля ФРП

Фонд развития промышленности (ФРП) провел первую сделку по продаже части кредитного портфеля. Покупателем стал Новикомбанк - опорный банк госкорпорации "Ростех", сообщили в пресс-службе кредитной организации.

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"Минпромторг России совместно с ФРП приступил к реализации концепции передачи части кредитного портфеля Фонда банкам. В условиях опережающего спроса на займы Фонда передача части портфеля банкам позволит институту развития в краткосрочной перспективе высвободить порядка 20 млрд рублей и направить их на финансирование новых проектов промышленных предприятий, не дожидаясь планового возврата займов через 2-3 года", - говорится в сообщении.

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Новикомбанк выкупил пул займов в сумме 1,3 млрд рублей, при этом ФРП оставляет за собой контроль за реализацией семи проектов, вошедших в пул. В результате сделки банк сможет пополнить свой кредитный портфель и получить компенсацию недополученных доходов по формуле "ключевая ставка ЦБ плюс два процентных пункта минус ставка по займам ФРП", которую после передачи портфеля клиент будет платить уже не в ФРП, а в банк.

В ФРП отметили, что предполагается передача займов, где предприятие уже запустило производство и фактически реализовало проект, ранее профинансированный Фондом. Для всех этих заемщиков после передачи портфеля в другой банк будут сохранены все льготные условия (ставка, срок, выплата процентов раз в квартал), предоставленные Фондом при финансировании проекта.

Общий объем кредитного портфеля Фонда в настоящее время превышает 260 млрд рублей. С 2015 года ФРП выдал порядка 1350 займов на общую сумму более 400 млрд рублей, из них свыше 140 млрд рублей в 2022 году.