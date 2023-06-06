«Вкусно — и точка» начала тестирование собственной доставки

Во «Вкусно — и точка» начали тестирование опции доставки из собственного приложения. До конца года планируется запустить ее во всех регионах, где работала доставка McDonald's.

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Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начала тестирование в некоторых регионах России доставки из собственного приложения, заявил ее генеральный директор Олег Пароев.

Новая опция позволит пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем — списывать их для оплаты доставки, а также получать персонифицированные предложения, отметил менеджер.

Тестирование проводится в Московской области и ряде городов в регионах. До конца года планируется запустить собственную доставку во всех регионах, где работала доставка McDonald's, отметил Пароев. Восстановить географию удалось с помощью партнеров — «Яндекс Еда» и Delivery Club, признал гендиректор. Дополнительным партнером на нескольких региональных рынках стала компания Broniboy.