$81.33+0.4587.03-0.07

«Вкусно — и точка» начала тестирование собственной доставки

Во «Вкусно — и точка» начали тестирование опции доставки из собственного приложения. До конца года планируется запустить ее во всех регионах, где работала доставка McDonald's.

«Вкусно — и точка» начала тестирование собственной доставки
© Ferra.ru

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» начала тестирование в некоторых регионах России доставки из собственного приложения, заявил ее генеральный директор Олег Пароев.

Новая опция позволит пользоваться всеми преимуществами приложения, то есть получать баллы лояльности, а в будущем — списывать их для оплаты доставки, а также получать персонифицированные предложения, отметил менеджер.

Тестирование проводится в Московской области и ряде городов в регионах. До конца года планируется запустить собственную доставку во всех регионах, где работала доставка McDonald's, отметил Пароев. Восстановить географию удалось с помощью партнеров — «Яндекс Еда» и Delivery Club, признал гендиректор. Дополнительным партнером на нескольких региональных рынках стала компания Broniboy.

Кроме того, к концу года будет для доставки будет доработан и функционал приложения, рассказал Пароев.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий