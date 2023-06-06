В Ozon сообщили о скором выходе на рынки еще двух стран

Компания Ozon планирует уже осенью этого года выйти на рынок Армении. Маркетплейс откроет продажи, ориентированные на местных жителей, сообщил глава компании Сергей Гончаров. Об этом пишет ТАСС.

«В июле выйдем на рынок Кыргызстана, а осенью выйдем на рынок Армении», - сказал он.

По его словам, в планах компании, открыть локальный маркетплейс и создать собственную логистическую инфраструктуру в Армении. Для работы будут привлечены местные продавцы. При этом у них будет возможность продавать свои товары и в Армении, и в России.

Таким образом, Армения станет четвертой страной СНГ, где будет представлен Ozon. При этом компания будет работать на базе собственной логистической инфраструктуры.