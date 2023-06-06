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Ozon откроет продажи в Киргизии и Армении

Компания Ozon планирует уже осенью этого года выйти на рынок Армении. Маркетплейс откроет продажи, ориентированные на местных жителей, сообщил глава компании Сергей Гончаров. Об этом пишет ТАСС.

В Ozon сообщили о скором выходе на рынки еще двух стран
© РИА Новости

«В июле выйдем на рынок Кыргызстана, а осенью выйдем на рынок Армении», - сказал он.

По его словам, в планах компании, открыть локальный маркетплейс и создать собственную логистическую инфраструктуру в Армении. Для работы будут привлечены местные продавцы. При этом у них будет возможность продавать свои товары и в Армении, и в России.

Таким образом, Армения станет четвертой страной СНГ, где будет представлен Ozon. При этом компания будет работать на базе собственной логистической инфраструктуры.

Настоящее время Ozon работает в Белоруссии и Казахстане. Уже в июле стартуют продажи в Киргизии.

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