Россельхознадзор призвал Белоруссию запретить ввоз запрещенных кормов

Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Белоруссии с просьбой прекратить поставки запрещенной кормовой продукции для животных из европейских стран, США и Канады в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

В Россельхознадзоре напомнили, что был приостановлен ввоз в Россию кормов для животных из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Нидерландов, США, Бельгии, Польши, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии, Болгарии, Франции и Италии.

Однако сейчас там фиксируют предложения из Белоруссии о реализации запрещенных кормов и кормовых добавок через крупные интернет магазины, в том числе маркетплейсы Wildberries и Озон.

«Указанная кормовая продукция поступает на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов, то есть без подтверждения качества и безопасности», - говорится в заявлении ведомства.

При этом ранее проведенные проверки показали, что в кормах европейских производителей есть несоответствие заявленного на упаковке состава реальному, присутствие незарегистрированных ГМО-линий, а при производстве не выдерживается необходимая температурная обработка сырья, что несет риск заноса в Россию инфекционных заболеваний животных.

«Кроме этого, ряд европейских предприятий не осуществляет контроль за остатками антибактериальных и других лекарственных средств в используемом сырье. Россельхознадзор официально обратился в компетентное ведомство Республики Беларусь с просьбой прекратить поставки запрещенных к ввозу в Россию кормов и кормовых добавок», - говорится в сообщении.