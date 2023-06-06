Россельхознадзор призвал Белоруссию запретить ввоз запрещенных кормов
Россельхознадзор обратился к ветеринарной службе Белоруссии с просьбой прекратить поставки запрещенной кормовой продукции для животных из европейских стран, США и Канады в Россию. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.
В Россельхознадзоре напомнили, что был приостановлен ввоз в Россию кормов для животных из Великобритании, Германии, Испании, Канады, Нидерландов, США, Бельгии, Польши, Латвии, Литвы, Чехии, Эстонии, Болгарии, Франции и Италии.
Однако сейчас там фиксируют предложения из Белоруссии о реализации запрещенных кормов и кормовых добавок через крупные интернет магазины, в том числе маркетплейсы Wildberries и Озон.
«Указанная кормовая продукция поступает на территорию России без ветеринарных сопроводительных документов, то есть без подтверждения качества и безопасности», - говорится в заявлении ведомства.
При этом ранее проведенные проверки показали, что в кормах европейских производителей есть несоответствие заявленного на упаковке состава реальному, присутствие незарегистрированных ГМО-линий, а при производстве не выдерживается необходимая температурная обработка сырья, что несет риск заноса в Россию инфекционных заболеваний животных.
«Кроме этого, ряд европейских предприятий не осуществляет контроль за остатками антибактериальных и других лекарственных средств в используемом сырье. Россельхознадзор официально обратился в компетентное ведомство Республики Беларусь с просьбой прекратить поставки запрещенных к ввозу в Россию кормов и кормовых добавок», - говорится в сообщении.
Ранее специалисты Россельхознадзора выявили случаи фальсификации итальянских премиальных кормов для собак и кошек. В частности, во влажном кошачьем корме, на упаковке которого были заявлены тунец и лосось, им не удалось найти ДНК лососевых рыб. А в корме для собак, на упаковке которого были указаны белая рыба и рис, какие-либо признаки рыбы не были обнаружены.