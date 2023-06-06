«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии

Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение принадлежащих «Газпром экспорту» акций Gazprom Italia S.P.A. на заседании 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы холдинга.