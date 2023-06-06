«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии
Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение принадлежащих «Газпром экспорту» акций Gazprom Italia S.P.A. на заседании 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы холдинга.
«Повестка дня заседания совета директоров эмитента включает обсуждение ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Латвийской Республике в городе Риге и согласование отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" акций Gazprom Italia S.P.A», — говорится в тексте.
Также холдинг планирует рассмотреть приобретение доли в уставном капитале ООО «Газпром добыча Иркутск».
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