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«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии

Совет директоров «Газпрома» обсудит ликвидацию представительства компании в Латвии и отчуждение принадлежащих «Газпром экспорту» акций Gazprom Italia S.P.A. на заседании 20 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы холдинга.

«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии
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«Повестка дня заседания совета директоров эмитента включает обсуждение ликвидации представительства ПАО "Газпром" в Латвийской Республике в городе Риге и согласование отчуждения принадлежащих ООО "Газпром экспорт" акций Gazprom Italia S.P.A», — говорится в тексте.

Также холдинг планирует рассмотреть приобретение доли в уставном капитале ООО «Газпром добыча Иркутск».

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