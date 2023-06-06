Акции крупнейшего в Севастополе оператора перейдут к Минобороны России

Акции «Севастополь Телеком» перейдут к Минобороны РФ
Акции одной из крупнейших телекоммуникационных сетей «Севастополь Телеком» перейдут к Минобороны России. Соответствующее распоряжение появилось на портале правовой информации.
«Принять в федеральную собственность находящиеся в собственности города Севастополя 100% акций АО "Севастополь Телеком". Права акционера… осуществляет Минобороны России», — говорится в тексте документа.
На перевод акций в федеральную собственность выделили три месяца. Ответственным назначено Росимущество.
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