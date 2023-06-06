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«Ашан» подтвердил утечку данных миллионов клиентов

Пресс-служба торговой сети «Ашан» подтвердила, что информация об утечке в открытый доступ базы с данными миллионов клиентов оказалась правдой. Об этом сообщает BFM.ru.

«Ашан» подтвердил утечку данных миллионов клиентов
© РИА Новости

Там также добавили, что в базе данных содержатся фамилии, имена и телефоны, а также адрес электронной почты и прочая информация. Всего таким образом утекло около 8 миллионов строк. При этом компания не стала уточнять, как были получены эти данные.

На произошедшее уже обратил внимание Роскомнадзор. Кроме того, «Ашан» также начал внутреннее расследование, чтобы «установить вектор атаки и источник утечки».

Ранее появилась информация об утечке информации клиентов торговых сетей «Ашан», Gloria-jeans и «Твой Дом».

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