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Минпромторг назвал примеры успешного импортозамещения автоэлектроники

Российские предприятия смогли импортозаместить электронику, необходимую для отечественной автомобильной промышленности. Об этом Минпромторга Василий Шпак.

Минпромторг назвал примеры успешного импортозамещения автоэлектроники
© РИА Новости

По его словам, на заводах успешно используются электронные блоки управления, жгутовая продукция, разъемы для нее и частично датчики.

Шпак отметил, что крупные зарубежные производители Valeo, Bosch и Continental прекратили поставки своей продукции в Россию, но на выручку пришли компании «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор»

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