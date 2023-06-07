Минпромторг назвал примеры успешного импортозамещения автоэлектроники
Российские предприятия смогли импортозаместить электронику, необходимую для отечественной автомобильной промышленности. Об этом Минпромторга Василий Шпак.
По его словам, на заводах успешно используются электронные блоки управления, жгутовая продукция, разъемы для нее и частично датчики.
Шпак отметил, что крупные зарубежные производители Valeo, Bosch и Continental прекратили поставки своей продукции в Россию, но на выручку пришли компании «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор»
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