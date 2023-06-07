Белорусские бренды получат квоту на полки в торговых точках РФ

В России к отечественным товарам решили отнести белорусские марки, которые произведены в РФ гражданами Белоруссии, сообщают «Известия» со ссылкой на новый вариант законопроекта о «российской полке» депутата Татьяны Буцкой. Работу над законом курирует Минпромторг.

При этом власти не стали относить к таковым международные торговые марки, которые локализовали производство в России.

Авторы проекта хотят поддержать продукцию республики, поскольку у двух стран есть единое экономическое пространство.

Уточняется, что нормы о «российской полке» вступят в силу с 1 марта 2024 года. Тогда же дадут квоты ряду категорий товаров, среди которых одежда, бытовая химия, косметика и другая продукция.

Благодаря таким мерам отечественные товары станут более конкурентоспособными. Также они станут драйвером развития локальной промышленности.