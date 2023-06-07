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Отечественный онлайн-магазин RuStore открыл монетизацию для физических лиц

Российский магазин приложений для Android открыл платежные инструменты для российских разработчиков-физических лиц. Они смогут зарабатывать за счет встроенных покупок и подписок, а также публикуя платные приложения.

Отечественный онлайн-магазин RuStore открыл монетизацию для физлиц
© Российская Газета

«Почти половина разработчиков, зарегистрированных в сторе, - это физические лица. Теперь у них появилась возможность зарабатывать с RuStore наравне с юридическими лицами и развивать свое дело. Достаточно зарегистрироваться в статусе самозанятого - сделать это можно сразу же через консоль, процесс займет несколько минут. Публикация приложений остается бесплатной и доступной любому», - комментирует операционный директор RuStore Илья Сверчков.

Условия по использованию инструментов монетизации одинаковы для юридических лиц и для самозанятых граждан. Чтобы физическому лицу начать зарабатывать с RuStore, необходимо в консоли разработчика перейти в раздел "Монетизация" и нажать кнопку "Подключить". Система автоматически проверит, есть ли у него статус самозанятого. Например, если разработчик не зарегистрирован в ФНС, он может внести необходимые данные сразу же в консоли. Получение дохода от RuStore проходит через B2B-сервис "VK Pay Самозанятые", деньги поступят на банковскую карту, привязанную к личному кабинету разработчика в магазине приложений. Минимальный порог для выплаты составит 5000 рублей, подробные правила доступны в разделе «Помощь» на сайте rustore.ru

Ранее RuStore запустил программу поддержки разработчиков, которая распространяется и на самозанятых. Комиссия с пользовательских платежей составит от 0,9 до 3,35% (в зависимости от способа оплаты покупки) на оборот до одного миллиона рублей с каждого продукта до конца года. Например, пользователь оплатил подписку банковской картой - комиссия магазина будет 2,5%. Если до конца года сумма платежей превысит миллион рублей, то комиссия составит 15%, а для продуктов в категории «Медиа» - 10%.

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