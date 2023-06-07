Прибыль владельца бренда Zara в первом квартале выросла на 54%

Чистая прибыль испанской сети магазинов готовой одежды Inditex, владеющей брендами Zara и Bershka, в первом квартале текущего финансового года (с 1 февраля по 30 апреля 2023 года) увеличилась на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в среду на сайте сети.

По ее информации, "чистая прибыль выросла на 54%, до €1,168 млрд".

"Продажи выросли на 13%, до €7,611 млрд, с очень удовлетворительной динамикой как в магазинах, так и в интернете, и были положительными во всех географических регионах и во всех форматах", - добавили в компании.

По данным газеты El País, сеть магазинов одежды установила новый рекорд как по прибыли, так и по продажам.

Inditex, у которой в РФ насчитывалось более 500 магазинов, в начале марта прошлого года приняла решение временно прекратить их работу из-за специальной военной операции на Украине. В октябре того же года компания объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России группе Daher.