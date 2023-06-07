«Пятерочку» оштрафовали на 300 тысяч рублей за рекламу

Реклама магазина торговой сети «Пятерочка» о скидках пенсионерам, распространяемая в эфире «Первого канала» и «России-1», признана Федеральной антимонопольной службой (ФАС) ненадлежащей. На компанию был наложен штраф, передает РИА Новости.

Возбуждено в отношении ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении.

Рекламодатель получил предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. В сообщении говорится, что компании предстоит оплатить штраф в 300 тысяч рублей.

В ФАС дали пояснение по данному вопросу. Отмечается, что реклама магазина торговой сети «Пятерочка» в видеоролике дает потребителям основания полагать, что акция «Пенсионерам скидки» распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала только в отношении определенных категорий товаров.

Информацию об условиях акции предоставляли на официальном сайте ретейлера и в дисклеймерах к рекламе. Сам текст дисклеймеров написан мелким шрифтом. В рекламном видеоролике его демонстрировали в течение короткого времени.