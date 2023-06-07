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Технику Huawei для сетей 5G могут запретить в ЕС

Евросоюз может запретить использование продукции компаний, включая Huawei, для построения сетей связи 5G, которые считаются небезопасными. Об этом пишет Financial Times.

Технику Huawei для сетей 5G могут запретить в ЕС
© Zuma/TACC

Руководство ЕС предупреждает о возможных издержках долгосрочной зависимости от Китая и сравнивает ситуацию с зависимостью от поставок энергоносителей из РФ. Несмотря на то, что рекомендация исключить поставщиков с высоким уровнем риска была дана еще три года назад, только треть стран-участниц выполнила ее, закрыв доступ Huawei к критически важным элементам связи 5G.

Германия и ряд других стран затягивают решение этого вопроса, что в свою очередь вызывает беспокойство в руководстве ЕС. Huawei критикует курс Евросоюза на сокращение связей и призывает не политизировать анализ кибербезопасности. Российские чиновники также выразили опасения из-за зависимости от китайских технологий и возможных рисков для информационной безопасности страны.

Названа стоимость самого дорогого смартфона Huawei в России

Напомним, в ноябре прошлого года в Соединенных Штатах ввели запрет на ввоз и продажу коммуникационного оборудования Huawei и ZTE. Такое решение было принято в связи с тем, что оборудование этих компаний представляет неприемлемый риск для национальной безопасности США.

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