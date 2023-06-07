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Умер бывший глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков

На 64-м году жизни скончался экс-глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo Иван Менезес. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Умер бывший глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков
© Wikimedia.org

Британская Diageo владеет рядом брендов. В частности, фирма производит виски Johnnie Walker, водку Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, пиво Guinness, джин Gordon’s и другие.

Утверждается, что предприниматель умер после «непродолжительной болезни».

Менезес начал работать в Diageo в 1997 году, а главой компании он стал в 2013-м. Как стало известно, 30 июня бизнесмен должен был уйти на пенсию, однако в начале июня появилась информации о госпитализации Менезеса в связи с осложнениями после экстренной операции в связи с язвой желудка.

Весной прошлого года Diageo приняла решение о приостановке поставок в Россию. Позднее компания сообщила, что уходит с российского рынка.

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