Умер бывший глава крупнейшего мирового производителя алкогольных напитков

Менезес начал работать в Diageo в 1997 году, а главой компании он стал в 2013-м. Как стало известно, 30 июня бизнесмен должен был уйти на пенсию, однако в начале июня появилась информации о госпитализации Менезеса в связи с осложнениями после экстренной операции в связи с язвой желудка.