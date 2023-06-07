ВТБ не договорился с европейскими банками об обмене заблокированных активов

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что переговоры по обмену заблокированных в Европе активов банка на активы иностранных банков в России не увенчались успехом. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, передает Forbes.

Теперь вместо обмена ВТБ планирует выделить замороженные активы в отдельную структуру. Это, как отмечается, позволит расчистить баланс. Завершение данного процесса ожидается в следующем году.

Пьянов не раскрыл точный объем замороженных активов, который ВТБ выделит в отдельную структуру.

Однако он отметил, что речь идет о сотнях миллиардах рублей. Вместе с тем, по словам зампредседателя правления ВТБ, перевод активов требует внесения некоторых поправок в законодательство.