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ВТБ не договорился с европейскими банками об обмене заблокированных активов

Заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил, что переговоры по обмену заблокированных в Европе активов банка на активы иностранных банков в России не увенчались успехом. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, передает Forbes.

ВТБ не договорился с европейскими банками об обмене заблокированных активов
© globallookpress.com

Теперь вместо обмена ВТБ планирует выделить замороженные активы в отдельную структуру. Это, как отмечается, позволит расчистить баланс. Завершение данного процесса ожидается в следующем году.

Пьянов не раскрыл точный объем замороженных активов, который ВТБ выделит в отдельную структуру.

Однако он отметил, что речь идет о сотнях миллиардах рублей. Вместе с тем, по словам зампредседателя правления ВТБ, перевод активов требует внесения некоторых поправок в законодательство.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Он уточнил, что в 10-м пакете санкций против России государства ЕС ввели новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам российского регулятора.

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