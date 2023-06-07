Россиян закредитовали на рекордную сумму

"В мае 2023 года банки выдали населению 1,41 трлн рублей кредитов. В прошлом месяце объем выданных кредитов физлицам вырос на 7,63%, или на 99,8 млрд рублей, к апрелю 2023 года. Суммарно за пять месяцев 2023 года объем выдач кредитов по сравнению с таким же периодом прошлого года увеличился на 49%", - заключается в материале.