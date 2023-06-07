Банки Армении не осуществляют переводы средств на покупку товаров для РФ

"Наш банк уже 5-6 месяцев не осуществляет переводы денег, целью которых является покупка товаров, чтобы привести их через Армению в Россию. Неважно, какой товар - зубная щетка или какой-то подсанкционный. Что касается прошлого года, то тогда мы не делали переводов для приобретения подсанкционных товаров. Скажем, к примеру, если бы была зубная щетка, это делали, но в этом году даже для этого не делается. Это варьируется от банка к банку, но ни один из наших банков в общем и целом этого не делает и не сделает", - сказал собеседник агентства.