Экспобанк разместил свои первые ЦФА на платформе Атомайз

АО «Экспобанк» провел адресный выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на платформе Атомайз. Объем выпуска составил 1 млн рублей, сообщает пресс-служба Атомайз.

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Каждый цифровой финансовый актив из выпуска удостоверяет денежное требование его владельца к эмитенту. Логика инструмента похожа на «цифровые облигации». Доход инвестора при погашении складывается из двух частей: номинальной стоимости ЦФА плюс процентного дохода по ставке 8% годовых. Срок обращения выпущенных цифровых финансовых активов составляет семь дней. Общий объем выпуска — 1 млн рублей.

«Мы работаем над тем, чтобы расширить пул эмитентов ЦФА и через реальную практику сформировать у рынка доверие, опыт и понимание преимуществ этого инструмента. Надеемся, что этот дебютный выпуск станет началом долгосрочного партнерства с Экспобанком на рынке ЦФА», — рассказала Екатерина Фроловичева, генеральный директор Атомайз.

Представители Экспобанка также отметили, что в будущем могут расширить использование цифровых финансовых активов.