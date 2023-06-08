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Vans и The North Face закроют магазины в России

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет магазины в России и перейдет на оптовые поставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

Vans и The North Face закроют магазины в России
© Lenta.ru

По мнению гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, данная мера будет направлена на продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора. Кроме того, это поможет сохранить известность собственных марок, выставляя продукцию в мультибрендовых сетях.

13 марта прошлого года стало известно, что Vans временно приостановил свою работу на территории России. Тогда сотрудница московского магазина, пожелавшая скрыть свои данные, рассказала, что магазины закроются 14 марта.

Позже были раскрыты планы The North Face по работе в России. По словам анонимных сотрудников компании, магазины упомянутого ретейлера продолжат работу на российском рынке под новым названием Hiker. При этом сообщалось, что бренд планирует сделать магазины мультибрендовыми, чтобы помимо товаров собственного производства также продавать вещи, обувь и аксессуары таких популярных марок, как Vans, Helly Hansen, Salomon и Norveg.

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