Vans и The North Face закроют магазины в России

Американский производитель одежды и обуви VF Corporation, владеющий брендами Vans и The North Face, закроет магазины в России и перейдет на оптовые поставки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

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По мнению гендиректора Fashion Consulting Group (FCG) Анны Лебсак-Клейманс, данная мера будет направлена на продолжение работы на рынке в качестве партнера-дистрибутора. Кроме того, это поможет сохранить известность собственных марок, выставляя продукцию в мультибрендовых сетях.

13 марта прошлого года стало известно, что Vans временно приостановил свою работу на территории России. Тогда сотрудница московского магазина, пожелавшая скрыть свои данные, рассказала, что магазины закроются 14 марта.