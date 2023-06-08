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Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России

Российские компании все чаще сталкиваются с отказом казахстанских банков принимать платежи в рублях. Эксперты связывают рост таких случаев с опасением финансовых организаций попасть под вторичные американские санкции, пишут «Ведомости».

Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России
© Lenta.ru

Лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова отметила, что узнать настоящую причину отказа не удается, так как его объясняют внутренней политикой организации. В свою очередь основатель обменника криптовалют MoneyPort Александр Факторов уверен, что рост связан с высадившимся в Казахстан и Армению «американским финансовым десантом».

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По его словам, таким образом США хотят закрыть возможность для хождения рублей по миру и конвертации их в доллары. Из-за этого бизнес начал переключаться на Киргизию или Узбекистан, чтобы оплачивать импорт с помощью транзитных платежей.

Вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер подчеркнул, что об официальном отказе от рубля речи не идет, это было бы слишком сильное обострение отношений для Астаны и Москвы. Он уверен, что речь идет о частных случаях, конкретных юридических лицах или же проблемы фиксируются при попытке оплаты по определенным категориям товаров.

Давыдова рассказала, что другим способом справиться с проблемой для российских предпринимателей становятся расчеты в тенге. Однако член генсовета «Деловой России» и генеральный директор компании «Первая группа» Алексей Порошин заметил, что не пропустить платежи могут и в казахстанской валюте.

Представитель банка «Левобережный» объяснил политику казахстанских банков тем, что идти на конфликт с Вашингтоном они не могут. Во-первых, США являются крупным инвестором в экономику страны, в 2022 году сумма их вложений превышает российскую в три раза. А во-вторых, сами организации имеют ощутимую задолженность в долларах.

Ранее источники на рынке рассказали, что в последние две недели банки Армении, Казахстана и Гонконга все чаще блокируют попытки оплаты за поставку электроники по схеме параллельного импорта. Перевозчики не исключают, что через полгода Россия столкнется с дефицитом товаров соответствующей номенклатуры, потому что ужесточение контроля приняло всеобщий характер.

В свою очередь в начале мая глава ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин рассказал, что провозка через Казахстан грузов, приобретаемых в рамках параллельного импорта, значительно усложнилась. В ряде случаев транспорт вынужден выбирать маршруты через Китай, Иран, Грузию, Азербайджан и Армению, хотя это и значительно дороже.

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